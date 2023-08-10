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Фёдор Емельяненко оценил возможность боксёрского поединка с Джейком Полом

Фёдор Емельяненко оценил возможность боксёрского поединка с Джейком Полом
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Звезда смешанных единоборств легендарный россиянин Фёдор Емельяненко оценил возможность организации боксёрского поединка с американским видеоблогером Джейком Полом.

«Не думаю, что он согласится (смеётся). Я больше подхожу ему по размеру? Именно поэтому, наверное, он и не согласится», – сказал Емельяненко в подкасте The MMA Hour.

Напомним, в своём последнем поединке, состоявшемся 6 августа в Далласе (США), Пол одолел единогласным судейским решением бывшего бойца UFC соотечественника Нейта Диаза, одержав седьмую победу на профессиональном ринге. Единственное поражение Пол потерпел от британца Томми Фьюри, брата чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри.

Ранее в интервью Емельяненко заявил о желании провести поединок с американцем Майком Тайсоном.

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