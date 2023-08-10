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Нил Магни заменит Джеффа Нила на UFC 292

Нил Магни заменит Джеффа Нила на UFC 292
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По предварительной информации, Нил Магни выйдет на бой с Иэном Мачадо Гэрри на UFC 292, который пройдёт 19 августа в Бостоне, США. Было объявлено, что Джефф Нил не сможет принять участия в поединке по причине травмы.

«Джефф Нил — ублюдок. Что бог говорит мне прямо сейчас? Бог даёт мне то, о чём я изначально просил?» — сказал Гэрри в видео, размещённом в своих социальных сетях.

Близкие к ситуации источники подтвердили информацию о замене Джеффа Нила на Нила Магни для MMA Junkie.

Иэн Мачадо Гэрри провёл свой последний бой в мае 2023 года и завершил его победой над Даниэлем Родригесом, тем самым сравнявшись с казахстанским бойцом Шавкатом Рахмоновым по продолжительности действующей победной серии в полусреднем весе UFC.

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