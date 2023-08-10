Деррик Льюис подписал новый контракт с UFC
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Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис переподписал контракт с промоушеном. Об этом сообщает журналист Оскар Уиллис в социальных сетях.
Сообщается, что контракт был подписан на восемь поединков.
Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.
В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. Перед поединком с Лимой он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом.
Ранее Маркос Рожерио де Лима высказался о поражении в поединке с Льюисом.
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