Деррик Льюис подписал новый контракт с UFC

Американский боец смешанных единоборств, десятый номер рейтинга тяжёлого веса UFC Деррик Льюис переподписал контракт с промоушеном. Об этом сообщает журналист Оскар Уиллис в социальных сетях.

Сообщается, что контракт был подписан на восемь поединков.

Напомним, в ночь с 29 на 30 июля на «Энерджи Солюшн-арене» в Солт-Лейк-Сити (Юта, США) состоялся турнир UFC 291. В рамках главного карда американец Деррик Льюис встретился с бразильцем Маркосом Рожерио де Лимой. Бой продлился всего несколько секунд и завершился победой Льюиса нокаутом.

В активе Деррика Льюса теперь 27 побед и 11 поражений. Перед поединком с Лимой он уступил Сергею Спиваку удушающим приёмом.

Ранее Маркос Рожерио де Лима высказался о поражении в поединке с Льюисом.