Василевский: бой Фёдора с Тайсоном? Майк и в свои годы может дать газ

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу возможного поединка между Фёдором Емельяненко и легендарным боксёром Майком Тайсоном.
«В целом, конечно, прикольно посмотреть бой Емельяненко с Тайсоном. Я бы с радостью глянул этот бой. Сколько Тайсону лет? 57? Ну Фёдор, конечно, фаворит в плане возраста, но Тайсон и в свои годы может дать газ. В целом интересный бой, конечно», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Фёдору Емельяненко 46 лет. За время карьеры он провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
Майку Тайсону 57 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 1985 году и уже в ноябре 1986-го сразился за титул WBC в супертяжёлом весе, нокаутировав во втором раунде соотечественника Тревора Бербика. В марте 1987 года Тайсон объединил титулы WBC и WBA, одолев единогласным решением земляка Джеймса Смита, а затем отобрал у Тони Такера пояс IBF, став абсолютным чемпионом мира.
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