На днях легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко выразил желание провести поединок с американским знаменитым боксёром Майком Тайсоном. «Чемпионат» устраивает опрос среди своих читателей: «Сможет ли Фёдор Емельяненко победить Майка Тайсона в боксёрском поединке?»

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.

Майку Тайсону 57 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 1985 году и уже в ноябре 1986-го сразился за титул WBC в супертяжёлом весе, нокаутировав во втором раунде соотечественника, Тревора Бербика. В марте 1987 года Тайсон объединил титулы WBC и WBA, одолев единогласным решением земляка Джеймса Смита, а затем отобрал у Тони Такера пояс IBF, став абсолютным чемпионом мира.