Василевский оценил перспективы Фёдора Емельяненко в боксе

Известный российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский высказался по поводу перспектив Фёдора Емельяненко в боксе.
«Перспективы у Фёдора есть. Если он ещё будет с боксёрами тренироваться, с тренерами по боксу. У него же тайминг очень хороший, чувствует, когда нужно бить. И он очень быстрый, несмотря на возраст и тяжёлый вес. Плюс ко всему этому у него есть нокаутирующий удар и чутьё. Просто нужно подкорректировать некоторые вещи, именно такие, боксёрские. Передвижения, защита. А так, у него всё есть», — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яхьёй Гасановым.
Фёдору Емельяненко 46 лет. За время карьеры он провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко встречался с американцем Райаном Бейдером. Противостояние завершилось победой Бейдера техническим нокаутом в первом раунде.
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