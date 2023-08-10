«Это мой золотой билет». Хелениус — о бое с Джошуа

Финский боксёр Роберт Хелениус, выступающий в тяжёлой весовой категории, поделился ожиданиями от предстоящего боя с Энтони Джошуа, а также отреагировал на прогноз Дерека Чисоры о том, что он будет нокаутирован в третьем раунде.
«Этот бой значит для меня всё, потому что я гонялся за титулом чемпиона мира 15 лет. Я не смог этого осуществить. У меня были травмы, но у меня были и большие бои. В 2009-м я нокаутировал Сэмюэла Питера, Леймона Брюстера и Сергея Ляховича, но у меня была серьёзная травма, и я был далеко.
Я давно в этой игре и думаю, что это мой золотой билет. Дерек Чисора будет удивлён. Я собираюсь победить Джошуа в эту субботу. Вы можете не обращать внимания на предсказания Чисоры, потому что Джошуа его друг. Конечно, он предвзят», — заявил Хелениус в интервью перед боем на канале Matchroom Boxing.
В случае победы Хелениуса ему нужно будет в дальнейшем победить Александра Усика или Тайсона Фьюри, чтобы стать чемпионом мира. Бой с Джошуа состоится на О2 Арене в Лондоне. Ожидаемое время начала боя — 13 августа, 5:00 мск.
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