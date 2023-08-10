Все бойцы турнира АСА 161 успешно прошли церемонию взвешивания

Все участники турнира АСА 161 успешно прошли церемонию взвешивания и смогут принять участие в соревнованиях.

Напомним, турнир АСА состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой». В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.

Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.