Все бойцы турнира АСА 161 успешно прошли церемонию взвешивания
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Все участники турнира АСА 161 успешно прошли церемонию взвешивания и смогут принять участие в соревнованиях.
Напомним, турнир АСА состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой». В соглавном бою подерутся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Изначально поединок должен был пройти на ACA 160. Однако было принято решение перенести его. В главном поединке вечера сойдутся Магомедрасул Гасанов и Саламу Абдурахманов. У них на кону будет стоять титул чемпиона АСА в среднем весе.
Трансляция всего турнира ACA 161 будет доступна на телеканалах медиахолдинга «Матч». Также посмотреть все поединки можно на официальном сайте промоушена.
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