Дана Уайт: Хасбик точно заработал в UFC больше миллиона

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал доходы российского блогера Хасбуллы Магомедова, с которым у промоушена действует рекламный контракт.

«Дела у Хасбика идут очень хорошо. Мы заключили с ним контракт, добавили его в игру (UFC 4. — Прим. «Чемпионата»), мы продаём его футболки, за которые он тоже получил очень много. Он точно заработал больше миллиона долларов, — и это только в UFC. Он просто в ударе. Также он зарабатывает с блогерами «NELK boys». Но это не они его раскрутили. Он был звездой и без них. Но когда он приезжал сюда, они о нём позаботились», — сказал Уайт на подкасте Hotboxin c Майком Тайсоном.

21-летний блогер Хасбулла Магомедов подписал с промоушеном UFC пятилетнее соглашение, подразумевающее посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.