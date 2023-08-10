Дана Уайт: Хасбик точно заработал в UFC больше миллиона

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал доходы российского блогера Хасбуллы Магомедова, с которым у промоушена действует рекламный контракт.
«Дела у Хасбика идут очень хорошо. Мы заключили с ним контракт, добавили его в игру (UFC 4. — Прим. «Чемпионата»), мы продаём его футболки, за которые он тоже получил очень много. Он точно заработал больше миллиона долларов, — и это только в UFC. Он просто в ударе. Также он зарабатывает с блогерами «NELK boys». Но это не они его раскрутили. Он был звездой и без них. Но когда он приезжал сюда, они о нём позаботились», — сказал Уайт на подкасте Hotboxin c Майком Тайсоном.
21-летний блогер Хасбулла Магомедов подписал с промоушеном UFC пятилетнее соглашение, подразумевающее посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие.
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