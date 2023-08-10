Абдул Абдурагимов подписал контракт с PFL

Французский боец смешанных единоборств российского происхождения Абдул Абдурагимов по прозвищу «Ленивый Король» подписал контакт с промоушеном PFL.
В дебютном поединке «Ленивый Король», на счету которого 16 побед и 1 поражение, встретится с тридцатилетним бразильцем Кемуэлем Оттони, — его статистика 11 побед, 3 поражения, сообщает портал MMA Fighting.
28-летний Абдурагимов родился в Дагестане. В возрасте 14 лет переехал из России во Францию, где становился многократным чемпионом по джиу-джитсу. В 2016 году «Ленивый Король» начал карьеру в смешанных единоборствах. Абдурагимов был чемпионом промоушенов Brave FC и Ares в среднем весе. Последний бой боец, представляющий Францию, провёл 20 января, в очередной раз защитив титул чемпиона против поляка Рафаля Харатыка.
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