Участники всех шести боев Гран-при ACA уложились в вес

Участники всех шести боев Гран-при ACA, заявленных 11 августа на турнир ACA 161, успешно сделали вес. Действующий чемпион ACA в среднем весе Магомедрасул Гасанов показал на весах 84,25 кг. Под его соперником, претендентом на титул Саламу Абдурахмановым, весы остановились на отметке 84,45 кг. Помимо чемпионского статуса победитель боя выйдет в полуфинал Гран-при ACA.
120,5 кг показал на весах участник одного из самых ожидаемых ММА-противостояний, экс-чемпион ACA Мухумат Вахаев. Его соперник Григорий Пономарёв весит 119,7 кг, он дебютирует в ACA сразу с четвертьфинала Гран-при в тяжёлом весе.
Лига ACA 11 августа проведёт один из самых ожидаемых болельщиками турнир. В Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в «Лужниках» на ACA 161 пройдут сразу шесть боёв в Гран-при различных весовых категорий.
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