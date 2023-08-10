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Вахаев ткнул Пономарева кулаком в лицо на стердауне

Вахаев ткнул Пономарева кулаком в лицо на стердауне
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Бывший чемпион ACA Мухумат Вахаев и дебютант лиги Григорий Пономарёв провели напряжённый стердаун перед четвертьфиналом Гран-при в тяжёлом весе. Во время битвы взглядов Вахаев выставил кулак вперёд и ткнул им в лицо Пономарёву. Кроме того, бойцы обменялись словами перед предстоящим поединком.

В прошлом бою 33-летний Мухумат Вахаев (11-5-1) одержал победу над эстонским бойцом Денисом Смолдаревым в прошлом году. 28-летний Григорий Пономарев (6-2) в последний раз победил Юсупа Шуаева на турнире AMC Fight Nights 18 марта. Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

Ранее участники всех шести боев Гран-при ACA, заявленных на турнир ACA 161, успешно уложились в вес.

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