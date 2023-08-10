Стрикленд жёстко оскорбил Адесанью

Боец UFC Шон Стрикленд, выступающий в среднем весе, отметился резким выпадом в сторону Исраэля Адесаньи.
«Впереди война: Америка против Китая. Ладно, знаю, Иззи — не китаец. Иззи — он… Как там зовут тех, кто торгует телом за деньги? Кажется, начинается на букву „Ш“. Или на „П“? Может, кто-нибудь подскажет?» — написал Стрикленд в своих социальных сетях.
Бой за чемпионский титул в среднем весе станет главным событием турнира UFC 293, который пройдёт 10 сентября в Сиднее. Новозеландский боец нигерийского происхождения будет защищать пояс против американца Шона Стрикленда, занимающего пятую строчку рейтинга. Адесанья в последнем бою смог вернуть себе чемпионский титул в реванше против бразильца Алекса Перейры. Стрикленд идёт на серии из двух побед над Нассурдином Имавовым и Абусупьяном Магомедовым.
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