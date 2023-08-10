Авсарагова — единственная, кто провалил вес перед Bellator 298

Россиянка Диана Авсарагова, выступающая в наилегчайшем дивизионе Bellator, оказалась единственной из бойцов турнира Bellator 298, кто не уложился в рамки допустимого веса. Из-за перевеса в 550 грамм Авсагарова будет вынуждена отдать 20% гонорара в пользу своей соперницы Джастин Киш.

Предыдущий бой россиянки состоялся 4 февраля в промежуточном весе из-за того, что Авсарагова также превысила лимит веса наилегчайшего дивизиона. Бой завершился победой россиянки над колумбийкой Алехандрой Ларой раздельным решением.

Также на турнире Bellator 298 состоится поединок в тяжёлом весе между россиянином Валентином Молдавским и американцем Стивом Моури. Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.