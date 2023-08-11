Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер: хотелось бы, чтобы бой Фёдора Емельяненко и Тайсона прошёл в России

Промоутер: хотелось бы, чтобы бой Фёдора Емельяненко и Тайсона прошёл в России
Аудио-версия:
Комментарии

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал желание прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко провести поединок с легендарным американским боксёром Майком Тайсоном.

«Фёдор Емельяненко – настоящая легенда смешанных единоборств в России, Майк Тайсон – знаковая фигура бокса на Западе. Оба спортсмена – звёзды мировой величины, это был бы самый ожидаемый поединок для миллионов фанатов бокса и ММА по всему миру. Я вижу этот поединок очень конкурентным, так как Фёдор завершил свою карьеру совсем недавно, у него достаточно быстрые руки, чтобы боксировать с профессиональными боксёрами на достаточно хорошем уровне. Хотелось бы, чтобы их поединок прошёл в России», – приводит слова Гуляна пресс-служба лиги «Наше Дело».

Главные победы Фёдора Емельяненко:

Материалы по теме
Фёдор собрался драться с самим Тайсоном! Емельяненко ждёт новый нокаут?
Фёдор собрался драться с самим Тайсоном! Емельяненко ждёт новый нокаут?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023