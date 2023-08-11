Промоутер: хотелось бы, чтобы бой Фёдора Емельяненко и Тайсона прошёл в России

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян прокомментировал желание прославленного российского бойца смешанных единоборств Фёдора Емельяненко провести поединок с легендарным американским боксёром Майком Тайсоном.
«Фёдор Емельяненко – настоящая легенда смешанных единоборств в России, Майк Тайсон – знаковая фигура бокса на Западе. Оба спортсмена – звёзды мировой величины, это был бы самый ожидаемый поединок для миллионов фанатов бокса и ММА по всему миру. Я вижу этот поединок очень конкурентным, так как Фёдор завершил свою карьеру совсем недавно, у него достаточно быстрые руки, чтобы боксировать с профессиональными боксёрами на достаточно хорошем уровне. Хотелось бы, чтобы их поединок прошёл в России», – приводит слова Гуляна пресс-служба лиги «Наше Дело».
Главные победы Фёдора Емельяненко:
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