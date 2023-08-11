«Неправильно». Хасбик отреагировал на слова Даны Уайта о своём заработке в UFC
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Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта по поводу своего заработка в промоушене. Ранее Уайт рассказал, что Хасбик получил больше $ 1 млн.
«Он неправильно сказал. Я заработал три», — написал Хасбик на своей странице в соцсетях.
Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».
Хасбик задержан в Дагестане из-за беспорядка на дорогах:
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