«Неправильно». Хасбик отреагировал на слова Даны Уайта о своём заработке в UFC

Российский блогер и амбассадор UFC Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, прокомментировал недавние слова президента UFC Даны Уайта по поводу своего заработка в промоушене. Ранее Уайт рассказал, что Хасбик получил больше $ 1 млн.

«Он неправильно сказал. Я заработал три», — написал Хасбик на своей странице в соцсетях.

Хасбулла пользуется популярностью в ММА уже в течение нескольких лет. Его рост составляет 93 см, а вес — около 18 кг. В сентябре прошлого года стало известно, что он подписал пятилетнее соглашение с UFC, которое подразумевает посещение турниров, пиар- и медиавзаимодействие. Сообщалось также, что сумма контракта является «достаточно внушительной».

Хасбик задержан в Дагестане из-за беспорядка на дорогах: