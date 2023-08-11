«Мы оба русские». Рой Джонс предложил Фёдору Емельяненко бой по правилам бокса

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный боксёр Рой Джонс-младший изъявил желание провести поединок с прославленным бойцом смешанных единоборств Фёдором Емельяненко. Ранее сам Фёдор рассказал, что хотел бы сразиться с другой легендой бокса – Майком Тайсоном.

«Фёдору не нужно боксировать против Майка Тайсона. Нужно наконец-то провести поединок со мной. Уверен, это будет невероятно большое событие. Мы оба русские спортсмены, это будет очень интересно», — приводит слова Джонса ТАСС.

Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел cемь поражений. Один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. Бой с Райаном Бейдером, который состоялся в ночь на 5 февраля мск, стал для Фёдора последним в карьере. Его Фёдор проиграл техническим нокаутом в первом раунде.

Главные победы Фёдора Емельяненко: