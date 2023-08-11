Пономарёв — Вахаев: во сколько начнётся бой, где и когда смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 августа, в Москве состоится турнир ACA 161. В соглавном бою спортивного мероприятия сразятся Григорий Пономарёв и Мухумат Вахаев. Победитель пары встретится с Кириллом Корниловым в полуфинале Гран-при тяжеловесов.

В прямом эфире посмотреть поединок можно будет на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Боец». Кроме того, следить за боем можно будет на официальном сайте ACA. Прямая трансляция турнира начнётся в 20:15 мск. Пономарёв и Вахаев ориентировочно выйдут в октагон в 22:00 мск.

Пономарёв за время карьеры в смешанных единоборствах провёл восемь боёв, одержав в них шесть побед и потерпев два поражения. В активе Вахаева 18 поединков, в которых 11 раз он побеждал, шесть раз терпел поражения, а один бой с его участием завершился ничьей.