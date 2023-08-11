Макгрегор поддержал Джошуа перед боем с Хелениусом

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор оказал знаки поддержки британскому боксёру Энтони Джошуа, отправив ему несколько бутылок фирменного виски.

«Когда я однажды приеду в Ирландию и зайду в бар, то я хочу бесплатные напитки», — пошутил Джошуа.

«Этот человек, Энтони Джошуа, — воплощение класса, качества и преданности! То, что построили он и Эдди Хирн, — это абсолютная магия. Не могу дождаться, когда вживую увижу, как AJ Powerhouse работает в эти выходные», — написал Макгрегор в своих социальных сетях.

Джошуа предстоит провести бой с финским боксёром Робертом Хелениусом, заменившим Диллиана Уайта, который провалил допинг-тест. Бой состоится на «О2 Арене» в Лондоне, Великобритания. Ожидаемое начало — 11 августа 2023 года, 15:00 мск.