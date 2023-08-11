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«Не UFC». Илон Маск договорился о бое с Цукербергом

«Не UFC». Илон Маск договорился о бое с Цукербергом
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Известный американский предприниматель Илон Маск рассказал о договорённости с властями Италии о поединке с другим бизнесменом Марком Цукербергом.

«Бой будет организован моим фондом и фондом Цукерберга (не UFC). Прямая трансляция будет на этой платформе (Twitter) и в Meta (*). Всё, что попадёт в кадр камеры, будет изображать древний Рим, так что ничего современного. Я разговаривал с премьер-министром Италии и министром культуры. Они договорились об эпичном месте. Всё происходящее будет отдавать дань уважения прошлому и настоящему Италии. Все вырученные средства пойдут ветеранам», — написал Маск в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Маска и Цукерберга может состояться в римском Колизее.

* — Meta признана экстремистской организацией в РФ, её деятельность запрещена на территории страны.

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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