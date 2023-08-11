Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«У тебя проблемы?» Энтони Джошуа и Роберт Хелениус провели дуэль взглядов

«У тебя проблемы?» Энтони Джошуа и Роберт Хелениус провели дуэль взглядов
Комментарии

Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.

Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:

Джошуа: у тебя проблемы?

Хелениус: никаких проблем.

Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.

Поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Соперники проведут поединок в тяжёлой весовой категории. Финский боксёр вышел на коротком уведомлении, заменив британца Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.

Энтони Джошуа отрабатывает удары на матрасе:

Материалы по теме
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: британца накроет Северный кошмар? LIVE
Live
Энтони Джошуа — Роберт Хелениус: британца накроет Северный кошмар? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023