«У тебя проблемы?» Энтони Джошуа и Роберт Хелениус провели дуэль взглядов
Поделиться
Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.
Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:
Джошуа: у тебя проблемы?
Хелениус: никаких проблем.
Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.
Поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Соперники проведут поединок в тяжёлой весовой категории. Финский боксёр вышел на коротком уведомлении, заменив британца Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.
Энтони Джошуа отрабатывает удары на матрасе:
Комментарии
- 11 августа 2023
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
-
00:20
- 10 августа 2023
-
22:47
-
22:22
-
21:50
-
20:52
-
20:17
-
19:52
-
18:48
-
18:01
-
17:25
-
16:23
-
15:02
-
15:00
-
13:39
Партнерский контент