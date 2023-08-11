«У тебя проблемы?» Энтони Джошуа и Роберт Хелениус провели дуэль взглядов

Британский боксёр Энтони Джошуа и финн Роберт Хелениус в преддверии очного поединка приняли участие в дуэли взглядов.

Во время стердауна спортсмены пообщались друг с другом:

Джошуа: у тебя проблемы?

Хелениус: никаких проблем.

Джошуа: либо мы будем драться сейчас, либо мы будем драться завтра, в любом случае мы будем драться.

Поединок Джошуа и Хелениуса состоится 12 августа в ходе турнира на «O2 Arena» в Лондоне (Великобритания). Соперники проведут поединок в тяжёлой весовой категории. Финский боксёр вышел на коротком уведомлении, заменив британца Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест. Начало турнира запланировано на 19:00 мск.

Энтони Джошуа отрабатывает удары на матрасе: