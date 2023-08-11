Джанаев нокаутировал Ханикатта и вышел в полуфинал Гран-при ACA

Российский боец Абдул-Рахман Джанаев победил американца Криса Ханикатта техническим нокаутом в первом раунде и вышел в полуфинал Гран-при ACA в среднем весе.

После победы в клетку вышел его будущий соперник по полуфиналу Шамиль Абдулаев. Бойцы обменялись комплиментами в адрес друг друга, пообещав, что в полуфинале болельщиков ждёт зрелищный бой.

Победа Джанаева стала 18-й в карьере, также в его статистике три поражения. Предыдущий бой Абдул-Рахман провёл в ноябре 2022 года на турнире ACA 148, одержав победу над Михаилом Долговым единогласным решением судей. Поражение Ханикатта стало седьмым в карьере американца, в его активе 14 побед. Соперник Джанаева по будущем полуфиналу Гран-при Шамиль Абдулаев имеет в активе 14 побед и одно поражение.