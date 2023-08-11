Гришин: если новость о бое с Тайсоном будоражит, Фёдор Емельяненко на правильном пути

Российский боец полутяжёлой весовой категории Максим Гришин высказался о желании ветерана смешанных единоборств Фёдора Емельяненко провести поединок по правилам бокса с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.

«Если новость о возможном бое с Майком Тайсоном будоражит вас, то Фёдор Емельяненко на правильном пути. Почему нет? Пускай выступает», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.