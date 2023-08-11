Гришин: если новость о бое с Тайсоном будоражит, Фёдор Емельяненко на правильном пути

Российский боец полутяжёлой весовой категории Максим Гришин высказался о желании ветерана смешанных единоборств Фёдора Емельяненко провести поединок по правилам бокса с бывшим абсолютным чемпионом мира Майком Тайсоном.
«Если новость о возможном бое с Майком Тайсоном будоражит вас, то Фёдор Емельяненко на правильном пути. Почему нет? Пускай выступает», — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.
Напомним, Емельяненко за время карьеры провёл 48 боёв, в которых одержал 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел семь поражений. Ещё один поединок с участием российского спортсмена был признан несостоявшимся. В последнем бою, который прошёл на Bellator 290 в ночь на 5 февраля мск, Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру техническим нокаутом в первом раунде.
- 11 августа 2023
-
21:35
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
20:15
-
19:30
-
18:53
-
17:51
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25
-
10:07
-
09:36
-
09:27
-
02:54
-
02:49
-
00:26
-
00:20
- 10 августа 2023
-
22:47
-
22:22
-
21:50
-
20:52