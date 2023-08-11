Ринат Фахретдинов назвал лучший клуб по подготовке MMA-бойцов в России

Российский боец полусреднего дивизиона UFC Ринат Фахретдинов рассказал, какой клуб по подготовке MMA-бойцов он считает лучшим в России.

«Evolve – однозначно. Один из лучших – точно. Бассейн, кухня, халяль, очень вкусно готовят, солевая пещера, функциональный зал, тренажёрный. Сейчас ещё клетку купим. И будет вообще полное ощущение октагона», — передаёт слова Фахретдинова корреспондент «Чемпионата» Максут Жафяров.

31-летний Ринат Фахретдинов имеет в активе 21 победу и одно поражение, причём победная серия длится уже 20 поединков. В прошлом бою Фахретдинов уверенно победил звёздного американца Кевина Ли, который вернулся в промоушен UFC после паузы. Российский боец отправил соперника в нокдаун, после чего провёл удушающий приём на 55-й секунде.