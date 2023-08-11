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Максим Гришин прокомментировал скандальный стердаун Вахаева и Пономарёва

Максим Гришин прокомментировал скандальный стердаун Вахаева и Пономарёва
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Российский боец полутяжёлой весовой категории Максим Гришин высказался о скандальной битве взглядов бойцов Мухумата Вахаева и Григория Пономарёва перед боем в четвертьфинале Гран-при АСА в тяжёлом весе.

Вахаев выставил кулак вперёд и ткнул им в лицо Пономарёву.

«Вы видели, сколько внимания к этому было? Если у него есть такая изюминка, почему нет?» — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максутом Жафяровым.

В прошлом бою, состоявшемся в 2022 году, 33-летний Мухумат Вахаев (11-5-1) одержал победу над эстонским бойцом Денисом Смолдаревым. 28-летний Григорий Пономарёв (6-2) в предыдущем поединке победил Юсупа Шуаева на турнире AMC Fight Nights 18 марта. Турнир ACA 161 состоится 11 августа в Москве во «Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой».

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