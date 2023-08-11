Азам Гафоров победил Асатряна в четвертьфинале Гран-при ACA

Боец из Таджикистана Азам Гафоров в Москве на турнире ACA 161 победил российского бойца Вартана Асатряна раздельным решением судей (48-47, 48-47, 48-47, 47-48, 47-48).

Бой проходил в рамках четвертьфинала Гран-при ACA. Таким образом, Гафоров выходит в полуфинал Гран-при, где встретится с чемпионом наилегчайшего дивизиона Курбаном Гаджиевым.

Победа Азама Гафорова стала 14-й в карьере бойца из Таджикистана. Также у него три поражения. Российский боец Вартан Асатрян потерпел десятое поражение. В его статистике 24 победы.

У будущего соперника Гафарова по полуфиналу Гран-при 30-летнего Курбана Гаджиева 19 побед и три поражения. Прошлый бой чемпиона наилегчайшего веса состоялся 25 февраля в Грозном и завершился победой Гаджиева над Имраном Букуевым.