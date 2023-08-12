Валентин Молдавский победил Стива Моури на Bellator 298

12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого россиянин Валентин Молдавский проводил бой с представителем США Стивом Моури. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Молдавского единогласным решением судей.

Для Молдавского эта победа стала 13-й в профессиональной карьере. Он также потерпел три поражения. Стив Моури, в свою очередь, потерпел первое поражение. До этого американец выиграл 11 боёв, один поединок завершился вничью.

Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.

Напомним, ранее другой российский боец, Владимир Токов, одолел Жайро Пачеко единогласным решением судей после трёх раундов.