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Валентин Молдавский победил Стива Моури на Bellator 298

Валентин Молдавский победил Стива Моури на Bellator 298
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12 августа в Су-Фолсе (США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 298, в рамках которого россиянин Валентин Молдавский проводил бой с представителем США Стивом Моури. Поединок продлился все три раунда и завершился победой Молдавского единогласным решением судей.

Для Молдавского эта победа стала 13-й в профессиональной карьере. Он также потерпел три поражения. Стив Моури, в свою очередь, потерпел первое поражение. До этого американец выиграл 11 боёв, один поединок завершился вничью.

Главным боем вечера станет противостояние полусредневесов Логана Сторли и Бреннана Уорда.

Напомним, ранее другой российский боец, Владимир Токов, одолел Жайро Пачеко единогласным решением судей после трёх раундов.

Bellator 2023. Bellator 298, Су-Фолс, США
Валентин Молдавский (W) - Стив Моури
12 августа 2023, суббота. 06:40 МСК
Окончено
UD
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