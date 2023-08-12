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Джон Додсон завоевал чемпионский пояс в BKFC

Джон Додсон завоевал чемпионский пояс в BKFC
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Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон завоевал вступительный титул чемпиона BKFC в легчайшем весе. Турнир боёв на голых кулаках прошёл в ночь с 11 на 12 августа мск в родном городе Додсона, Альбукерке.

Соперником бывшего бойца UFC по бою, который определил первого чемпиона организации в данном весе, стал 38-летний боец с Филиппин Джошуа Ридж. До встречи с Додсоном у него было три победы и одно поражение в BKFC.

Бой продлился меньше одного раунда, на отметке 1:49 судья остановил бой после того, как Додсон нокаутировал Риджа ударами с левой руки.

В UFC Джон Додсон дважды доходил до титульных боёв, но оба раза проигрывал Деметриусу Джонсону. После UFC Додсон выступал в промоушенах XMMA, а позже присоединился к Rizin. С 2022 года американец выступает в лиге кулачных боёв BKFC, где на его счету три победы подряд.

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