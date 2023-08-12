Джон Додсон завоевал чемпионский пояс в BKFC

Двукратный претендент на титул UFC американский ветеран Джон Додсон завоевал вступительный титул чемпиона BKFC в легчайшем весе. Турнир боёв на голых кулаках прошёл в ночь с 11 на 12 августа мск в родном городе Додсона, Альбукерке.
Соперником бывшего бойца UFC по бою, который определил первого чемпиона организации в данном весе, стал 38-летний боец с Филиппин Джошуа Ридж. До встречи с Додсоном у него было три победы и одно поражение в BKFC.
Бой продлился меньше одного раунда, на отметке 1:49 судья остановил бой после того, как Додсон нокаутировал Риджа ударами с левой руки.
В UFC Джон Додсон дважды доходил до титульных боёв, но оба раза проигрывал Деметриусу Джонсону. После UFC Додсон выступал в промоушенах XMMA, а позже присоединился к Rizin. С 2022 года американец выступает в лиге кулачных боёв BKFC, где на его счету три победы подряд.
- 12 августа 2023
-
09:33
-
07:10
-
06:34
-
05:52
-
05:46
-
01:14
- 11 августа 2023
-
23:51
-
23:10
-
23:07
-
22:19
-
21:56
-
21:35
-
21:27
-
21:24
-
21:24
-
21:22
-
20:15
-
19:30
-
18:53
-
17:51
-
16:55
-
15:34
-
15:31
-
15:08
-
14:08
-
13:55
-
13:23
-
13:03
-
12:31
-
12:23
-
11:34
-
11:19
-
11:08
-
11:07
-
10:25