Логан Сторли нокаутировал Бреннана Уорда в главном бою Bellator 298
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В ночь с 11 на 12 августа мск в городе Су-Фолс (США), на арене Sanford Sports Pentagon прошёл турнир Bellator 298. В главном бою встречались первый номер рейтинга организации в полусреднем весе Логан Сторли и Бреннан Уорд, занимающий седьмую строчку. 30-летний Сторли одержал победу (второй раунд, 4:05) техническим нокаутом. Теперь в его активе 15 побед и два поражения, причём оба раза американец проигрывал украинскому бойцу, действующему чемпиону организации Ярославу Амосову (27-0).
Также на турнире одержали победы российские бойцы Валентин Молдавский (13-3) в бою против Стива Моури, Владимир Токов (9-2) – против Жайро Пачеко, и Касум Касумов (14-1) – против Джоша Хилла. Ислам Мамедов, Диана Авсарагова и Никита Михайлов потерпели поражения.
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