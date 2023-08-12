Джошуа — Хелениус: во сколько начнётся бой, где и когда смотреть прямую трансляцию

Сегодня вечером, 12 августа, в Лондоне на «О2-Арене» состоится ожидаемый боксёрский поединок британца Энтони Джошуа и финна Роберта Хелениуса. В соглавном бою мероприятия сразятся непобеждённые супертяжеловесы хорват Филип Хргович (15-0, 12 нокаутов) и австралиец Демси Маккин (22-0, 14 нокаутов).
Бой не будет показан на территории России, но «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию. Ориентировочно Джошуа и Хелениус выйдут в ринг в 23:30 мск.
33-летний Джошуа (25-3) в прошлом бою закрыл два поражения подряд от украинца Александра Усика победой над американцем Джермейном Франклином. Бой продлился все 12 раундов. Финский боксёр Хелениус вышел на бой с британцем на коротком уведомлении, заменив другого британца, Диллиана Уайта, который сдал положительный допинг-тест. Прошлый бой Хелениуса состоялся всего неделю назад, 5 августа, он оказался сильнее своего соотечественника Мики Миелонена и победил техническим нокаутом в восьмом раунде.
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