«Замотивировал ребят». Пётр Ян встретился с трудными подростками

Боец клуба «Архангел Михаил» и экс-чемпион UFC Пётр Ян провел утро 12 августа в поселке Малый Исток на окраине Екатеринбурга. Вместе с ребятами из детских домов и малоимущих семей он устроил лёгкую тренировку и открыто ответил на важные для них вопросы.
«Спорт — это дисциплина, спорт — это команда. Ты прислушиваешься к тренеру, к человеку, который в тебя вложил много сил, и нужно отвечать ему, максимально проявить себя в спорте. Мы можем не стать чемпионами, но это база, которая поможет в жизни. Надо стараться жить правильно, выбирать себе какое-то направление и придерживаться его, ставить себе большие цели», — заявил Пётр Ян.
Пётр Ян встретился с трудными подростками
Фото: RCC
Все участники тренировки — воспитанники центра для трудных детей и подростков «Дети улицы», который помогает молодым ребятам сформировать жизненные ценности.
«Пётр рассказал ребятам свою историю, замотивировал их. Для них это очень большое событие: среди нас есть детдомовский парень, который пришел пешком от Эльмаша до Кольцова, когда узнал, что будет встреча. Денег на такси у него не было, он никого об этом не предупредил и в итоге вышел в час ночи из дома, чтобы к восьми утра быть здесь», — сказал руководитель центра Сергей Шунеев.
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