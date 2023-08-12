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В ACA объяснили, почему Вахаев получил бонус за бой с Пономарёвым

В ACA объяснили, почему Вахаев получил бонус за бой с Пономарёвым
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Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев прокомментировал слова Григория Пономарёва, который посчитал, что Мухумат Вахаев не заслужил бонус за досрочное завершение боя на турнире ACA 161.

«Не думаю, что этот бой чем-то отличается от поединка Ислама Омарова и Алихана Сулейманова. Там тоже была травма. Единственное, там боец продолжил, но все мы понимаем, что причина поражения – перелом руки Алиханом. Если нужен явный пример – бой Рамазана Кишева против Курбана Тайгибова. Кишев сломал руку Тайгибову. Это был финиш, и мы отдали бонус. Два примера. Нужно быть последовательным. Если мы дали бонус в тех случаях, значит, должны дать в этом. Мы не даём бонус после остановки врачом между раундами. Было активное действие Вахаева – он отшвырнул Гришу, который по инерции пошёл в другом направлении и сломал ногу. Это не просто так. В любом случае это боевая ситуация. Не должно быть политики двойных стандартов. Самого Гришу понять можно. У него досада и тоска на душе, учитывая ситуацию. Но мы действуем последовательно», — цитирует слова Бадаева портал MMA.Metaratings.

Бой четвертьфинала Гран-при ACA в тяжёлом весе был остановлен на 35-й секунде первого раунда после травмы ноги Пономарёва.

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