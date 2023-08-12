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«Это отсылка». Хелениус рассказал о спаррингах с Джошуа перед боем с британцем

«Это отсылка». Хелениус рассказал о спаррингах с Джошуа перед боем с британцем
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Финский боец супертяжёлого веса Роберт Хелениус (32-4, 21 KO), согласившийся выступить на коротком уведомлении против двукратного чемпиона мира Энтони Джошуа (25-3, 22 KO), рассказал, как спарринговал с британцем в прошлом.

«Я считаю, что всё давление на нём. Мне кажется, он считает, что выйдет на ринг и задавит меня. Но я боксирую 26 лет. Я был спарринг-партнёром Джошуа, мы провели почти 80 раундов. Он будет удивлён моей силой удара.

Это было много лет назад, но наши спарринги до сих пор являются своего рода отсылкой. Тогда это был конкурентный спарринг, 50 на 50. Я спарринговал со всеми большими парнями в лагерях Кличко, Фьюри и Уайлдера. Я спарринговал по всему миру, так что у меня есть опыт», – приводит слова Хелениуса BoxingScene.

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