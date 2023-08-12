Чисора: будет неловко, если Джошуа не нокаутирует Хелениуса за три раунда

Именитый британский боец супертяжёлого веса Дерек Чисора высказался о предстоящем поединке между соотечественником Энтони Джошуа (25-3, 22 KO) и финном Робертом Хелениусом (32-4, 21 KO), который состоится в ночь с 12 на 13 августа в Лондоне.

«Послушайте, я надеюсь, Энтони настроен. Будет неловко, если он не нокаутирует этого парня за три раунда. Ему нужно остановить этого парня за один, два или три раунда. И тогда мы сможем пораньше пойти домой.

Я не хочу, чтобы он отрабатывал что-то. Выйди и выруби этого чувака. В бою с Франклином он показывал наработки и не вкладывался в удары. Публика ждёт от него нокаута. Он нужен не ему, он нужен болельщикам», – приводит слова Чисоры пресс-служба Matchroom Boxing.