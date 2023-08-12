Кроуфорд объяснил, почему Канело победит в бою с Джермеллом Чарло
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Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Теренс Кроуфорд высказался об ожидаемом поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцем Саулем Альваресом (59-2-2, 39 KO) и соотечественником Джермеллом Чарло (35-1-1, 19 KO).
«Думаю, поединок получится хорошим. Мне кажется, что многие люди списывают Чарло со счетов, но он большой, больше Канело. Хотя я ожидаю, что Канело окажется сильнее и мощнее его.
Но в то же время я считаю, что Чарло хватает навыков, чтобы сделать этот поединок конкурентным. Если он будет работать джебом, выбрасывать прямые удары и не попадаться на финты, то сделает поединок равным», – сказал Кроуфорд в подкасте Breakfast Club Power.
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