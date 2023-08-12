Кроуфорд ответил, нужно ли Спенсу завершить карьеру после поражения

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд не считает, что его соперник соотечественник Эррол Спенс-младший должен завершить карьеру после досрочного поражения от него.
Напомним, поединок бойцов состоялся в конце июля и Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде.
«Я не думаю, что он должен завершать карьеру. Считаю, что ему следует взять небольшую паузу, привести свой ум в порядок, а затем вернуться на ринг сосредоточенным.
Я не проигрывал в профессионалах, но знаю, как это может влиять психологически. Проигрывая вот так на столь высоком уровне, вы начинаете спрашивать себя: «А не старею ли я? Не пошёл ли я на спад?» Вы начинаете задавать вопросы, и они требуют ответов», – сказал Кроуфорд в подкасте Breakfast Club Power.
- 12 августа 2023
-
23:07
-
22:45
-
22:06
-
21:56
-
21:05
-
20:44
-
20:01
-
20:00
-
19:25
-
18:43
-
18:01
-
17:27
-
17:01
-
16:05
-
15:37
-
14:08
-
13:25
-
12:49
-
11:34
-
10:44
-
10:29
-
09:55
-
09:33
-
07:10
-
06:34
-
05:52
-
05:46
-
01:14
- 11 августа 2023
-
23:51
-
23:10
-
23:07
-
22:19
-
21:56
-
21:35
-
21:27