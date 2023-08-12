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Кроуфорд ответил, нужно ли Спенсу завершить карьеру после поражения

Кроуфорд ответил, нужно ли Спенсу завершить карьеру после поражения
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Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) американец Теренс Кроуфорд не считает, что его соперник соотечественник Эррол Спенс-младший должен завершить карьеру после досрочного поражения от него.

Напомним, поединок бойцов состоялся в конце июля и Кроуфорд победил техническим нокаутом в девятом раунде.

«Я не думаю, что он должен завершать карьеру. Считаю, что ему следует взять небольшую паузу, привести свой ум в порядок, а затем вернуться на ринг сосредоточенным.

Я не проигрывал в профессионалах, но знаю, как это может влиять психологически. Проигрывая вот так на столь высоком уровне, вы начинаете спрашивать себя: «А не старею ли я? Не пошёл ли я на спад?» Вы начинаете задавать вопросы, и они требуют ответов», – сказал Кроуфорд в подкасте Breakfast Club Power.

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