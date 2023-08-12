Тренер Стрикленда объяснил, почему он согласился драться с Адесаньей на UFC 293

Эрик Никсик, тренер американского бойца среднего веса (до 84 кг) UFC Шона Стрикленда, высказался о предстоящем выступлении подопечного против звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи.
«Это шанс всей жизни. Вероятно, это один из важнейших наших моментов с Шоном. Недавно мы были в зале, и он сказал: «Чувак, возможно, это единственная возможность. Это может быть мой единственный шанс побороться за титул». И вы могли убедиться, что он взволнован вызовом.
Шон надрывал свою задницу и делал всё возможное, чтобы проявить себя против, возможно, одного из лучших бойцов в истории в лице Исраэля Адесаньи. Перед нами стоит непростая задача, но мы готовы принять вызов.
Шон всегда остаётся в зале, несмотря ни на что. И это позволяет нам драться на коротком уведомлении. Мы понимали, что перед ним может открыться возможность», – приводит слова Никсика ESPN.
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