Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Боб Арум негативно отреагировал на желание Мейвезера устроить бой Дэвис — Иноуэ

Боб Арум негативно отреагировал на желание Мейвезера устроить бой Дэвис — Иноуэ
Комментарии

Боб Арум, сопромоутер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Наои Иноуэ, негативно отреагировал на слова Флойда Мейвезера, заявившего о желании увидеть поединок японца со звёздным американцем Джервонтой Дэвисом.

«Иноуэ начал карьеру в 49 кг и поднялся до 55 кг. Он невероятная звезда в Японии, и там практически никто не знает, кто такой Джервонта Дэвис. Почему Иноуэ, который не дотягивает по габаритам до 55 кг, должен драться с парнем, который по большому счёту находится в лимите 63 кг?

Это не имеет никакого смысла. Есть ли у Иноуэ шансы против Шакура [Стивенсона]? Вероятно, нет. Не нужно увлекаться. Недавно Теренс Кроуфорд показал, каким великолепным бойцом он является, но вы не хотели выставлять его против Тайсона Фьюри.

Чтобы выставить Иноуэ против бойца 63 кг, нужно быть дураком, но японцы не дураки», – сказал Арум в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Материалы по теме
Мейвезер заявил о желании увидеть бой Джервонты Дэвиса и Наои Иноуэ
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023