Тренер Канело назвал желаемого соперника в случае победы над Джермеллом Чарло

Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, назвал предпочтительного соперника в случае победы подопечного над американцем Джермеллом Чарло.
«Люди говорят о весе, но они не говорят о том, что Канело поднялся из 67 кг, и Чарло начал карьеру в 70 кг. Мы поднялись в этот вес, и бывало, что спускались ниже. В конце концов, это будет отличный бой, который запомнится надолго.
На следующей неделе состоится пресс-конференция. Первое, что мы сделаем, это сразимся с Джермеллом Чарло. А затем мы придём за Джермаллом», – сказал Рейносо в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.
Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).
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