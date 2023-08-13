Тренер Канело назвал желаемого соперника в случае победы над Джермеллом Чарло

Эдди Рейносо, тренер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса, назвал предпочтительного соперника в случае победы подопечного над американцем Джермеллом Чарло.

«Люди говорят о весе, но они не говорят о том, что Канело поднялся из 67 кг, и Чарло начал карьеру в 70 кг. Мы поднялись в этот вес, и бывало, что спускались ниже. В конце концов, это будет отличный бой, который запомнится надолго.

На следующей неделе состоится пресс-конференция. Первое, что мы сделаем, это сразимся с Джермеллом Чарло. А затем мы придём за Джермаллом», – сказал Рейносо в интервью YouTube-каналу Little Giant Boxing.

Напомним, поединок Альварес – Чарло состоится в ночь с 30 сентября на 1 октября в Лас-Вегасе (США).