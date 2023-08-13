Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC on ESPN 51

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В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 51. Главным боем соревнования стала схватка в рамках полусреднего веса между двумя бразильцами: Висенте Луке и Рафаэлем Дос Аньосом. Судейским решением победителем противостояния стал Висенте.

Стали известны обладатели бонусов в размере $ 50 тыс. по итогам турнира. Бонусы за лучшее выступление вечера получили Халил Раунтри, Маркус Макги, Ясмин Лусиндо и Дэ`мон Блэкшир.

Бонус за лучший бой вечера никому вручён не был.

В рамках соглавного события вечера Каб Суонсон победил Хакима Даводу единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28).

На следующих выходных состоится турнир UFC 292, главным событием которого станет поединок за титул в легчайшем весе между чемпионом Алджамейном Стерлингом и претендентом — Шоном О'Мэлли.