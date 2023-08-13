Коди Гарбрандт выбыл из боя на UFC 292

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт выбыл из поединка, который должен был состояться на UFC 292 через неделю, 19 августа. На Турнире в Бостоне соперником Коди должен был стать 30-летний Марио Баутиста. В данный момент организаторы ищут замену Гарбрандту, для того, чтобы Баутиста смог провести свой бой.
В последних семи боях у бывшего чемпиона UFC 2 победы и 5 поражений. Прошлый поединок Гарбрандт завершил победой над Тревином Джонсом на UFC 285 в Лас-Вегас 4 марта 2023. У Марио Баутисты 14 побед и 2 поражения. Он идёт на серии из четырёх побед. Турнир UFC 292 возглавят два титульных боя: Алджамейн Стерлинг будет защищать пояс в легчайшем весе против Шона О'Мэлли, а китаянка Вейли Чжан будет защищать чемпионский титул в бою с Амандой Лемос в минимальной весовой категории.
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