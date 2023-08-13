Конор Макгрегор рад, что бой Маска и Цукерберга больше не связан с UFC

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что рад тому, что бой Илона Маска и Марка Цукерберга будет организован не UFC. Маск сказал, что организацию боя возьмут на себя благотворительные фонды, принадлежащие ему и Цукербергу. Также их соцсети будут вести трансляцию боя.

«Мне совершенно нет дела до этого боя. Так что я счастлив, что UFC не будет с ними связан», — написал Конор у себя в соцсетях, позже в привычном стиле удалив свой пост.

Ранее Конор Макгрегор, наоборот, проявлял интерес к их поединку и заявлял о своей поддержке боя в рамках UFC. Также ходили слухи о том, что бой миллиардеров может состояться на юбилейном турнире UFC 300. Сам же Конор должен провести следующий бой с Майклом Чендлером, вместе с которым они стали тренерами команд на шоу The Ultimate Fighter.