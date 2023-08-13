Эдди Хирн назвал имена двух следующих соперников Энтони Джошуа

Известный промоутер Эдди Хирн назвал имя соперника Энтони Джошуа в следующем бою. По словам Хирна, будущим противником Джошуа станет Деонтей Уайлдер.

«Это именно тот бой, который мы хотим. Сейчас у нас есть планы на три боя: после Роберта Хелениуса это Деонтей Уайлдер и Тайсон Фьюри. Таковы амбиции нашей команды. Теперь Джошуа – зрелый тяжеловес. Против Хелениуса он не стал торопиться и в итоге показал один из нокаутов года. Мы верим, что Джошуа может выйти и победить Уайлдера», — сказал Эдди Хирн, поднявшись на ринг после победы Джошуа.

Деонтей Уайлдер в прошлом бою также встречался с Хелениусом. Бронзовый бомбардировщик отправил финна в нокаут в первом раунде. До победы над Хелениусом Уайлдер дважды проиграл Тайсону Фьюри, а Джошуа 1 апреля отметился победой над Джермейном Франклином.