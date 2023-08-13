«Я живу в фургоне. Это изменит мою жизнь». Боец UFC — о получении бонуса
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Дебютант UFC Исаак Дулгарян после досрочной победы техническим нокаутом в первом раунде на турнире UFC on ESPN 51 рассказал об уровне своей жизни и о том, как сильно её изменит полученный бонус и дальнейшая карьера в UFC.
«Сейчас я живу в фургоне. Он стоит прямо перед моим спортзалом в Денвере. Ещё я хочу завести семью, я всегда хотел стать папой. Для меня это важно. Пока я тренировался, я едва сводил концы с концами. Так что эти 50 тысяч сильно изменят мою жизнь к лучшему», — приводит слова Дулгаряна MMA Junkie.
После турнира было объявлено, что Дулгарян действительно получил бонус за выступление вечера в размере $ 50 тыс. Победа над Фрэнсисом Маршаллом стала шестой в карьере бойца. Поражений в его статистике нет.
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