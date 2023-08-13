Шон О'Мэлли: бой со Стерлингом не кончится одним тейкдауном

Звёздный боец UFC Шон О'Мэлли, выступающий в легчайшей весовой категории, поделился мнением о предстоящем бое с Алджамейном Стерлингом и рассказал о факторах, которые могут повлиять на его исход.

«В поединке со Стерлингом не будет такого, что он повалил меня и всё, бой окончен. Я ни один свой бой не принимал на личный счёт. Это отнимает у тебя энергию, которая нужна в бою. Но заставить оппонента принимать его на личный счёт – это хорошо. Я думаю, что Алджо считает это делом личным. Ментальное противостояние – это не шутки. Выходить на бой ментально готовым к войне – так же важно, как и физическая готовность. Ты должен быть готов идти до конца», — сказал О'Мэлли в UFC Countdown.

Бой Стерлинга и О'Мэлли станет одним из двух титульных боёв турнира UFC 292. Кроме чемпионского боя в легчайшем весе, также состоится чемпионский бой в женском минимальном весе между китаянкой Вэйли Чжан и представительницей Бразилии Амандой Лемос.