Сехудо сказал, что нужно делать Стрикленду для победы над Адесаньей

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американский ветеран Генри Сехудо высказался о предстоящем титульном поединке в среднем дивизионе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и соотечественником Шоном Стриклендом. Бой состоится на турнире UFC 293 в сентябре.

«Держи, Шон Стрикленд, я даю тебе реальные подсказки. Что стало бы ключом к победе над Исраэлем Адесаньей? Нужно захватывать пространство и навязывать драку. Он должен рискнуть.

Ему важно навязывать дистанцию и ещё важнее рисковать. Задача Адесаньи заключается в том, чтобы дойти до финиша. Стрикленд не может поехать в Сидней и выиграть решением. Его работа заключается в том, чтобы финишировать его в родном городе. Идти ва-банк», – сказал Сехудо на своём YouTube-канале.