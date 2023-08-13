Перейра высказался о следующем выступлении в UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) бразилец Алекс Перейра сообщил о скором анонсе своего следующего выступления в престижнейшем промоушене мира.

«Оставайтесь на связи, скоро появятся новости!» – написал Перейра в социальных сетях.

Алексу Перейре 36 лет. Бразилец, являющийся неоднократным чемпионом мира по кикбоксингу, дебютировал в MMA в 2015 году, однако после трёх выступлений приостановил карьеру на четыре года, вернувшись только в ноябре 2020-го.

В ноябре 2021 года Перейра дебютировал в UFC и уже спустя год сразился за чемпионский титул, сенсационно остановив звёздного новозеландца Исраэля Адесанью. Реванш состоялся в апреле, и на этот раз Адесанья победил нокаутом во втором раунде, после чего бразилец поднялся в полутяжёлый дивизион (до 93 кг).

В июле на UFC 291 Перейра победил раздельным решением польского экс-чемпиона Яна Блаховича.