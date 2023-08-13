Джошуа назвал сроки своего следующего поединка

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный боец Энтони Джошуа высказался о сроках следующего выступления. Напомним, сегодня, 13 августа, Джошуа нокаутировал в седьмом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса.
«Мы избегаем застоя и возвращаемся после поражения от Усика. Было полезно выйти в ринг с кем-то, кто больше меня. Обычно я дерусь с низкими соперниками.
В начале года мы сказали, что хотим выступить трижды, у меня был бой в апреле, в августе, а дальше ещё один в конце года. Мы собираемся завершить год большим боем. Я бы предпочёл подраться в конце этого года, а не в начале следующего.
Я сказал важным для меня людям, что хочу подраться трижды в этом году, два боя я уже провёл. Я пытался дать британскому боксу большой бой с Диллианом [Уайтом], этого не произошло. Я же пытаюсь сделать, что и обещал», – сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.
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