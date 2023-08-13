«Пора двигаться дальше». Цукерберг заявил об отказе от боя с Маском
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Знаменитый американский предприниматель Марк Цукерберг заявил, что отказывается от попытки устроить поединок с соотечественником Илоном Маском.
«Думаю, мы все можем согласиться, что Илон не относится к этому серьёзно и пора двигаться дальше. Я предложил дату, Дана Уайт предложил сделать это благотворительным противостоянием.
Илон не подтвердил дату, после чего сказал, что ему нужна операция, а теперь просит провести тренировку на моём заднем дворе. Если Илон всерьёз задумается о дате и официальном мероприятии, он знает, как связаться со мной. В противном случае пора двигаться дальше. Я хотел бы сосредоточиться на соревновании с людьми, которые серьёзно относятся к спорту», – написал Цукерберг в социальных сетях.
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