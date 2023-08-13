Тренер Джошуа оценил его выступление в бою с Хелениусом

Деррик Джеймс, тренер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, оценил его выступление в поединке с финном Робертом Хелениусом. Бой состоялся сегодня, 13 августа, в Лондоне (Великобритания). Напомним, Джошуа победил нокаутом в седьмом раунде.

«Я считаю, что он справился хорошо. У него не было проблем с защитой, не было проблем с движением на ногах. И, очевидно, нужно отметить его решимость, многие люди не рассмотрели его решимость потрясти и нокаутировать.

После шестого раунда я сказал ему: «Делай шаг вбок и продолжай бить правой рукой». Он ответил, что у него проблемы с этим. Я сказал: «Послушай, просто продолжай бить». Он сделал это и добился своего», – сказал Джеймс в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.